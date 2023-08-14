14 августа, 09:29

В Минпромторге сообщили, что поставки судового оборудования идут из дружественных стран

Замглавы ведомства Виктор Евтухов также указал на активную реализацию программы по замещению судового комплектующего оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Судовое оборудование, которое ранее поставляли западные страны, активно замещается отечественным оборудованием и комплектующими из западных стран. Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Сейчас хороший темп набрали, сейчас практически все верфи работают в очень хорошем режиме. Оборудование приходит то, которое западные страны, которые из-за санкций отказались поставлять, оперативно замещается либо отечественным оборудованием, которое мы уже смогли импортозаместить в рамках наших программ, либо из дружественных государств, прежде всего из Китая", - сказал он.

Замглавы министерства указал на активную реализацию программы по замещению судового комплектующего оборудования. "Поэтому очень надеюсь, что течение ближайших двух-трех лет мы сможем большинство механизмов и большинство оборудования, которые применяются на российских судах, <…> что оно будет эффективно замещено и у нас не будет никаких проблем с поставками", - отметил Евтухов.

В августе прошлого года глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов сообщал, что корпорация подписала первые контракты на поставку необходимых аналогов европейского оборудования из дружественных стран. 

Теги:
РоссияЕвтухов, Виктор Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация