В Минпромторге сообщили, что поставки судового оборудования идут из дружественных стран

Замглавы ведомства Виктор Евтухов также указал на активную реализацию программы по замещению судового комплектующего оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Судовое оборудование, которое ранее поставляли западные страны, активно замещается отечественным оборудованием и комплектующими из западных стран. Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Сейчас хороший темп набрали, сейчас практически все верфи работают в очень хорошем режиме. Оборудование приходит то, которое западные страны, которые из-за санкций отказались поставлять, оперативно замещается либо отечественным оборудованием, которое мы уже смогли импортозаместить в рамках наших программ, либо из дружественных государств, прежде всего из Китая", - сказал он.

Замглавы министерства указал на активную реализацию программы по замещению судового комплектующего оборудования. "Поэтому очень надеюсь, что течение ближайших двух-трех лет мы сможем большинство механизмов и большинство оборудования, которые применяются на российских судах, <…> что оно будет эффективно замещено и у нас не будет никаких проблем с поставками", - отметил Евтухов.

В августе прошлого года глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов сообщал, что корпорация подписала первые контракты на поставку необходимых аналогов европейского оборудования из дружественных стран.