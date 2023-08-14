В ЮАР во время саммита БРИКС график веерных отключений электричества меняться не будет

Как заявил министр в канцелярии президента, ответственный за электроэнергетику, Кгосиентшо Рамокгопа, в Йоханнесбурге могут принять меры, чтобы не отключить район, где состоится встреча

ПРЕТОРИЯ, 14 августа. /ТАСС/. Изменений в графике и длительности веерных отключений электричества во время работы в Йоханнесбурге саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) государственный электрохолдинг Eskom вносить не будет, однако городские власти могут принять меры, чтобы не отключить район, где состоится встреча. Об этом заявил министр в канцелярии президента, ответственный за электроэнергетику, Кгосиентшо Рамокгопа.

"Никаких специальных инструкций по приостановке веерных отключений электроэнергии в Йоханнесбурге во время проведения саммита Eskom не давал, - приводит его слова местный новостной портал News24. - Мы регулируем нагрузку в сети на основе показателей объемов выработки электроэнергии и спроса на нее, а не в зависимости от проведения каких-либо мероприятий. Однако мы ожидаем, если в дни работы саммита БРИКС в Йоханнесбурге будет отключаться электричество, то городские власти внесут свой вклад в обеспечение питания сети".

14 августа длительность веерных отключений в Йоханнесбурге составляет до пяти часов. Власти крупных городов ЮАР имеют право сокращать в некоторых районах длительность веерных отключений за счет экономии электроэнергии в других кварталах.

Саммит БРИКС пройдет в йоханнесбургском международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа. Центр имеет дизельные генераторы, которые способны обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии в его помещения, заявили ТАСС в его администрации.

В ЮАР с марта 2022 года непрерывно действуют затяжные веерные отключения электричества. Ситуация в национальной электроэнергетике ухудшается все последние годы. Причина создавшегося положения - стареющее оборудование работающих на угле ТЭС и низкая культура обслуживания имеющихся мощностей.