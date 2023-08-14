Nordwind перевезет пассажиров задержанных рейсов Red Wings

Вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16:00 мск, из Антальи в Екатеринбург - в 23:15 мск, сообщили в Росавиации

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Авиакомпания Nordwind окажет содействие с вывозом пассажиров задержанных рейсов авиакомпании Red Wings из Антальи и Екатеринбурга. Предварительно вылет из Екатеринбурга в Анталью планируется в 16:00 мск, из Антальи в Екатеринбург - в 23:15 мск", - отмечается в сообщении Росавиации.

В Росавиации также добавили, что Red Wings устраняет технические неисправности самолетов и планирует вернуться в расписание к 7 утрам 15 августа.

Как сообщила сама Red Wings, задержка рейсов произошла из-за того, что одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех имеющихся в парке. Подменный борт авиакомпании Nordwind уже вылетел в аэропорт Кольцово.