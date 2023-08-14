Правительство обсудит вопрос реконструкции аэропортов Красноярского края

Во время визита в Красноярск заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин также обсуждал вопрос развития транспортной инфраструктуры региона

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит вопрос реконструкции аэропортов в Красноярском крае, в том числе на севере региона, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин во время своего визита в Красноярск.

"Сегодня мы видим потребность в развитии аэропортов. Мы говорим не только про аэропорт Красноярска. Надо еще говорить о региональных аэропортах. Например, аэропорт Хатанги. Он сегодня тоже находится в Красноярском крае и ему тоже требуется реконструкция. Поэтому вопрос строительства аэропортов - это отдельная тема, которую [врио губернатора Красноярского края] Михаил Михайлович [Котюков] ставит перед федеральным правительством. Мы его будем обсуждать и будем искать такие решения", - сообщил Хуснуллин.

Во время визита в Красноярск заместитель председателя правительства России обсуждал вопрос развития транспортной инфраструктуры Красноярского края. По словам Хуснуллина, сегодня за федеральные средства в регионе строятся обходы Канска и Ачинска.

"У нас есть задача, поставленная президентом, доведение до норматива 85% опорной сети. Это большое количество и региональных дорог, и федеральных. Мы очень подробно с Михаилом Михайловичем эти вопросы обсуждали. Это та перспектива, которая краю просто необходима. Край огромный по размеру и требует, конечно, хорошего состояния дорог", - сказал Хуснуллин.