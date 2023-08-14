В германском институте заявили об ухудшении условий работы для самозанятых в ФРГ

Согласно оценкам аналитиков Ifo, индекс делового климата самозанятых снизился в июле до отметки -16,4 пункта

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Условия для работы самозанятых жителей Германии ухудшаются четвертый месяц подряд. Об этом сообщил Мюнхенский институт экономических исследований Ifo.

Согласно оценкам его аналитиков, индекс делового климата самозанятых снизился в июле до отметки -16,4 пункта по сравнению с месяцем ранее (-12,6), что стало четвертым подобным случаем подряд. На практике это означает, что работающие на себя жители Германии не только "менее удовлетворены текущей деловой ситуацией", но и считают, что их "деловые перспективы заметно ухудшились". Экономика ФРГ "переживает слабую фазу", что "не может не отражаться [на положении] самозанятых", отметила эксперт Ifo Катрин Деммельхубер.

В частности, от экономического спада пострадали специалисты в области "информационных технологий, консалтинга, рекламы, гостиничного бизнеса и розничной торговли". В качестве основной причины подобного развития событий институт называет "слабый спрос со стороны потребителей" и "пессимистичные [экономические] прогнозы".

Ifo и компания Jimdo, специализирующаяся на IT-продуктах для самозанятых, рассчитывают индекс делового климата для этой категории работников с августа 2021 года. В ходе исследования, которое готовится при поддержке Ассоциации самозанятых Германии, проводится анкетирование как индивидуальных специалистов, так и управляющих малыми предприятиями со штатом менее девяти сотрудников.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики Евросоюза - Германии - на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, а в 2024-2026 годах рост валового внутреннего продукта составит лишь 1-2%. В отчете фонда говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.