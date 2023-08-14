Нефтяным предприятиям на западе Казахстана ограничили подачу электричества из-за аварии

Сбой в работе произошел на ТЭЦ Мангистауского атомного энергетического комбината

АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Нефтяным предприятиям Мангистауской области, где добывают около четверти нефти Казахстана, ограничили подачу электроэнергии из-за аварии на ТЭЦ Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК). Об этом сообщил первый заместитель главы региона Жумабай Карагаев.

"У нас не хватает дневного максимума, а ночью мы нефтяные компании подключаем. Вчера в связи с тем, что потребление от населения и бизнеса ночью снизилось, мы вчера 70 МВт нефтяникам распределили. Весь нефтяной сектор у нас потребляет порядка 170 МВт", - цитирует его местное издание "Лада".

По информации Карагаева, ремонтные работы на МАЭК закончатся к концу недели, после чего подача электричества предприятиям нефтяной отрасли возобновится должным образом.

11 августа произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к отключению потребителей в Атырауском и Мангистауском энергоузлах. Затем на теплоэлектростанции отключился блок №3, было введено ограничение потребления электроэнергии для промышленных объектов и населения области.

Пока нефтяной сектор запада Казахстане не сообщал о каких-либо проблемах, связанных с ограничением подачи электроэнергии.

В начале июля из-за проблем с электроснабжением в результате аварии на том же МАЭК была приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях.