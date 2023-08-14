Страховым компаниям Литвы предстоит выплатить рекордные €7 млн по ущербу от бури

За возмещением уже обратились свыше 6 тыс. человек

ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Страховые компании Литвы должны будут выплатить рекордную сумму в €7 млн по ущербу, понесенному населением от бури, пронесшейся над страной на прошлой неделе, за возмещением уже обратились свыше 6 тыс. человек. Об этом в эфире национального радио LRT сообщила руководитель проектов ассоциации страхователей Литвы Ева Нарашкявичюте-Кубиле.

"Для выплаты компенсаций страхователями резервировано более €7 млн. Это самая большая сумма по итогам одного стихийного бедствия", - сказала она. В страховые компании обратились более 6,2 тыс. пострадавших.

До сих пор наиболее финансово затратными были выплаты по ущербу от подобной бури августа 2010 года. Тогда выплаты составили €2 млн.

Шквальный ветер срывал со зданий крыши, ломал деревья и оставил в Литве на прошлой неделе без света 14 тыс. потребителей. В городке Жагаре Йонишского района произошла трагедия. На местную жительницу упало сломавшееся дерево, в результате она погибла от полученных травм.