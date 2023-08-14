Экспозиция Еврейской автономии на ВЭФ представит инвестиционный потенциал региона

Как рассказал полпред в ДФО Юрий Трутнев, в регионе, в частности, начал работу первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, где может появиться мощный транспортно-логистический и производственный комплекс

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Еврейская автономная область (ЕАО) в своем павильоне на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме продемонстрирует инвестиционный потенциал. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства президента России в Дальневосточном федеральном округе.

"Посетители павильона смогут ознакомиться с уникальными национальными чертами, природными красотами и инвестиционным потенциалом региона. В качестве экскурсовода выступит робот, рассказывающий гостям об истории региона, его традициях и особенностях. На большом экране внутри павильона планируется показ видеороликов об области, а также крупнейших предприятиях. В частности, посетителям расскажут о производстве железорудного концентрата, добыче брусита и графита, производстве аэродромной техники, лесопромышленных предприятиях", - говорится в распространенном релизе.

Ключевой составляющей экспозиции ЕАО станет "Радужный мост". Радуга - основной элемент областного флага. Экспозиция презентует участникам форума медкластер в индустриальном парке "Шалом", предприятия по выпуску солнечных батарей, проекты строительства тепличных хозяйств. Гости павильона также смогут узнать о туристических возможностях региона - природном заповеднике "Бастак", музейно-мемориальном комплексе на вершине сопки Июнь-Корань в селе Волочаевка, горнолыжных комплексах FOMA рядом с Биробиджаном и "Гора Змеиная" в Облучье, курортной зоне поселка Кульдур.

"В Еврейской автономной области начал работу первый железнодорожный мост между Россией и Китаем Нижнеленинское - Тунцзян. Здесь может появиться мощный транспортно-логистический и производственный комплекс. Это даст экономический стимул для развития региона и всего Дальнего Востока, позволит создать рабочие места самого широкого плана: и для рабочих специальностей, и для высококвалифицированных специалистов - инженеров, программистов, логистов. С экономическим потенциалом области, культурными особенностями и природными богатствами смогут ознакомиться гости и участники Восточного экономического форума", - процитировали в сообщении заместителя председателя правительства России - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Помимо инвестиционного и туристического потенциала региона, экспозиция представит участие области в специальной военной операции. Это информация о предприятиях, производящих изделия для нужд СВО, и санаториях, оказывающих услуги по реабилитации раненых военных.

О форуме

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.