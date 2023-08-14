Минсельхоз не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд

По словам первого замглавы ведомства Оксаны Лут, зерна в стране достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Закупки зерна в интервенционный фонд в этом году не планируются. Об этом сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Мы не планируем в этом году и в этом сезоне закупать зерно в интервенционный фонд. Зерна у нас достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, поэтому необходимости в закупках нет", - сказала она.

29 мая министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщал, что увеличивать государственный интервенционный фонд до 10 млн тонн зерна в 2023 году не планируется, так как закупленных 3 млн тонн пока достаточно.

До этого, в марте, вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщала, что правительство РФ рассматривает возможность увеличения интервенционного фонда на 7 млн тонн, до 10 млн тонн зерна. По ее мнению, это поможет рынку в случае, если излишки зерна, которые сейчас давят на рынок, не будут вывезены.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. В прошлом году в государственный интервенционный фонд было закуплено 3,08 млн т зерна. В дальнейшем в случае резкого роста цен зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям.