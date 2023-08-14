ОСК представила модель пассажирского катамарана на форуме "Армия-2023"

Он предназначен для перевозок пассажиров на дистанции до 1 тыс. км по внутренним водоемам и прибрежным районам морей

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила модель пассажирского катамарана проекта 23290 в рамках международного форума "Армия-2023", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Катамаран предназначен для перевозок пассажиров на дистанции до 1 тыс. км по внутренним водоемам и прибрежным районам морей. Пассажировместимость судна составляет 150 человек, в том числе три места для пассажиров с ограниченными возможностями.

На судне предусмотрена установка системы ночного видения и комплекта прожекторов, с помощью которых суда смогут эксплуатироваться в ночное время, следует из материалов на стенде ОСК.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.