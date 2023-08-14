ТМХ представит новую модель электропоезда "Иволга" на форуме "PRO//Движение.Экспо"

Посетители выставки смогут увидеть шесть образцов нового подвижного состава, уточнили в компании

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Трансмашхолдинг (ТМХ) представит новую модель электропоезда "Иволга 4.0" в рамках Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании в официальном Telegram-канале.

"Посетители выставки смогут увидеть шесть образцов нового подвижного состава: <…> электропоезда постоянного тока: "Иволга 3.0 и 4.0", ЭП2ДМ", - отмечается в сообщении.

Ранее гендиректор ТМХ Кирилл Липа сообщал ТАСС, что новая "Иволга 4.0" может начать перевозить пассажиров уже в конце года. Изменения в "Иволге 4.0" будут направлены на визуальное восприятие. Так, в вагоне электропоезда установлено три двери для обслуживания повышенного пассажиропотока в час пик.

О поездах "Иволга"

Весной 2022 года на МЦД-2 был запущен электропоезд "Иволга 3.0". Он способен развивать скорость до 160 км/ч, что почти на треть выше показателей предыдущей модификации. В новых поездах есть столики с беспроводными зарядными устройствами для телефонов, вдвое увеличено количество USB-разъемов в вагонах, также впервые появились разъемы Type-C. Владельцы электросамокатов также смогут зарядить транспортные средства - розетки находятся рядом с велокреплениями.

Кроме того, поезда снабжены цифровыми системами управления и диагностики, средствами видеонаблюдения и контроля бдительности, датчиками задымления, экстренной связью "пассажир-машинист" и крэш-модулями.

Новые поезда на 97% созданы из отечественных комплектующих, отличаются повышенной эргономичностью, плавным ходом и низким уровнем шума. "Иволги" быстрее набирают установленную скорость и тем самым сокращают время поездки, а также позволяют точнее соблюдать график.

Поезда "Иволга" полностью спроектированы и собраны в России.