Атомоход "Севморпуть" прибыл с Камчатки в Мурманск с 5,5 тыс. тонн рыбы на борту

Рейс осуществили в рамках федерального проекта "Развитие Северного морского пути"

МУРМАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Атомный контейнеровоз "Севморпуть", который прибыл в арктический порт накануне, доставил 5,5 тыс. тонн свежемороженой рыбы из Петропавловска-Камчатского в Мурманск. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ФГУП "Атомфлот", которое осуществляет каботажные субсидируемые рейсы на Дальний Восток и обратно.

"13 августа атомный контейнеровоз "Севморпуть" ФГУП "Атомфлот" завершил переход из Петропавловска-Камчатского в порт Мурманска и доставил 5,5 тыс. тонн свежемороженой рыбы", - говорится в сообщении.

Первый в 2023 году субсидируемый каботажный рейс проходил по маршруту Санкт-Петербург - порт Восточный - Петропавловск-Камчатский - Мурманск. Рейс реализовали в рамках федерального проекта "Развитие Северного морского пути", входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

"Рейсовое задание выполнено в полном объеме. В Мурманск экипаж атомного контейнеровоза "Севморпуть" доставил 204 сорокафутовых рефрижераторных контейнера с морепродуктами. Переход из Петропавловска-Камчатского проходил в штатном режиме. Без ледокольной проводки атомный контейнеровоз "Севморпуть" успешно преодолел весь маршрут. Рефконтейнеры доставлены в установленные сроки", - приводится цитата генерального директора Атомфлота Леонида Ирлицы.

В первый в 2023 году субсидируемый каботажный рейс атомный контейнеровоз "Севморпуть" вышел из Санкт-Петербурга 24 июня. На Дальний Восток экипаж судна доставил контейнеры, металлоконструкции, пиломатериалы, краны и автотехнику. Загрузка составила 90% от его объемов. В сторону Мурманска из Петропавловска-Камчатского судно вышло 30 июля, а осенью атомный контейнеровоз выполнит еще один круговой рейс между Северо-Западом и Дальним Востоком России.