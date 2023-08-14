Мантуров считает, что форум "Армия" доказывает провал попыток изолировать Россию

Зампред правительства - министр промышленности и торговли РФ отметил глобальный характер этого мероприятия

КУБИНКА /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Количество и состав делегаций гостей международного военно-технического форума "Армия-2023" доказывают, что попытки изолировать РФ и сдержать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны обречены на провал, сообщил в понедельник зампред правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на пленарной сессии форума "Армия-2023".

"Приветствую вас на девятом международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Его глобальный характер подтверждает состав участников. В этом году в Россию приехали более 70 делегаций оборонных ведомств иностранных государств и представители свыше 80 зарубежных предприятий. Это лишний раз показывает, что попытки изолировать нашу страну обречены на провал. То же самое касается усилий по сдерживанию развития российского оборонно-промышленного комплекса", - заявил министр.