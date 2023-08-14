"Газпром нефть" добыла 25 млн тонн нефти на шельфе в Арктике почти за 10 лет

Дальнейшая разработка Приразломного месторождения в Баренцевом море предполагает бурение сверхсложных скважин протяженностью свыше 7,5 км

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" почти за 10 лет эксплуатации Приразломного месторождения в Баренцевом море смогла добыть более 25 млн тонн нефти, сообщает компания.

"В следующем году мы будем отмечать 10 лет с начала отгрузки платформы Приразломная. Чем дольше развивается проект, тем более амбициозные задачи перед нами встают. Дальнейшая разработка месторождения предполагает бурение сверхсложных скважин протяженностью свыше 7,5 км", - сказал генеральный директор "Газпром нефть шельфа" Игорь Рустамов.

Приразломное нефтяное месторождение является первым и пока единственным шельфовым месторождением в Арктике в России, где идет промышленная добыча нефти. Оно расположено в юго-восточной части Баренцева моря в 60 км от берега. Извлекаемые запасы составляют 79 млн тонн. Промышленная разработка начата в декабре 2013 года.

Приразломное - первое и единственное месторождение на российском арктическом шельфе, где ведется добыча нефти уникального сорта Arctic Oil (ARCO).

Для разработки месторождения была специально создана морская ледостойкая платформа, которая выполняет все технологические операции: бурение, добычу, хранение нефти, подготовку и отгрузку готовой продукции. В 2023 году на Приразломной пробурены две высокотехнологичные скважины. При строительстве установлены рекорды по индексу сложности направленного бурения, протяженности скважины и длине горизонтальной части.