Пакистанская компания PRL заявила о готовности продолжать переработку российской нефти

Это заявление опровергло ранее появившиеся в местных СМИ утверждения о том, что импорт российской нефти в Пакистан был якобы приостановлен из-за проблем с ее переработкой

ИСЛАМАБАД, 14 августа. /ТАСС/. Пакистанская компания Pakistan Refinery Limited (PRL) будет продолжать переработку нефти из России в случае ее новых поставок. Об этом говорится в пресс-релизе нефтепереработчика.

"На предприятиях PRL была проведена успешная переработка импортируемой российской нефти. Спотовая сделка по импорту нефти из России осуществима с технической и коммерческой сторон, - цитирует пресс-релиз газета Dawn. - Компания продолжит перерабатывать российскую нефть, когда она будет доступна на выгодных коммерческих условиях".

Заявление PRL опровергло ранее появившиеся в местных СМИ утверждения о том, что импорт российской нефти в Пакистан был якобы приостановлен из-за проблем с ее переработкой.

В апреле 2023 года Пакистан разместил первый заказ на 100 тыс. тонн российской нефти. Эту партию Пакистан назвал "пробной" для проверки способности отечественных предприятий перерабатывать нефть из России. В июне в порт Карачи двумя танкерами было доставлено в общей сложности 101 тыс. тонн российской нефти. Россия поставила нефть со скидкой и с оплатой в китайских юанях. На заводах PRL при переработке российская нефть для повышения получения бензина смешивалась с нефтью сорта Arabian light, импортированной из Саудовской Аравии.