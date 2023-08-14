Цена летнего дизеля на бирже впервые поднялась выше 65 тыс. рублей за тонну

Стоимость топочного мазута также обновила рекорд, увеличившись до 34,809 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России продолжает расти и обновляет рекорд девятый торговый день подряд. В понедельник его цена впервые поднялась выше 65 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля выросла за день на 1,57%, до 65,311 тыс. рублей за тонну, что является историческим максимумом. Стоимость этого вида топлива держится на рекордных уровнях с 2 августа.

Стоимость топочного мазута также обновила рекорд - она увеличилась на 1,04%, до 34,809 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой максимум был достигнут 11 августа - 34,452 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 немного подешевел - на 0,14%, до 62,156 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - подорожал на 0,56%, до 69,049 тыс. рублей за тонну. Цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилась на 3,49%, до 64,81 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 1,96%, до 21,504 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива увеличилась на 6,91%, до 17,417 тыс. рублей за тонну.