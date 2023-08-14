В Минэкономики ФРГ признали, что зависимость страны от газа из России продолжает ощущаться

По словам представителя ведомства, другие европейские страны не столкнулись с подобным эффектом, поскольку у них не было такой сильной зависимости от российских поставок

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Последствия сильной зависимости Германии от России в вопросах поставок энергоносителей продолжают ощущаться. Об этом заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ.

"Сильная зависимость от России в вопросах поставок газа продолжает оказывать действие. Это мы как раз видим в том, что касается уровня цен на энергию, который остается высоким", - отметили в германском ведомстве. По словам представителя Минэкономики, другие европейские страны не столкнулись с подобным эффектом, поскольку у них не было такой сильной зависимости от российских поставок.

В то же время, в министерстве считают, что "безопасность энергоснабжения в Германии обеспечена". "Но, конечно, ситуация такова, что мы должны держать в поле зрения меры предосторожности", - указала представитель Минэкономики, назвав среди средств повышения энергобезопасности заполнение подземных хранилищ (ПХГ), расширение инфраструктуры, в частности, строительство терминалов по приему сжиженного природного газа, которые, по ее словам, "играют важную роль".

ПХГ Германии сейчас заполнены "примерно на 90%", сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что весь пакет мер в области обеспечения энергоснабжения потребуется предстоящей зимой, поскольку никто не может сказать, насколько она будет холодной.

Ранее в германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа заявили, что угроза нехватки газа в ФРГ по-прежнему остается на повестке дня и в случае, если власти не примут меры по расширению инфраструктуры, будет существовать вплоть до 2027 года.