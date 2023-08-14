В Закарпатье начали строить логистический железнодорожный центр для экспорта зерна

По информации телеканала "24", предполагается, что предприятие будет работать на базе узкоколейки европейского образца и соединит Украину с итальянскими портами

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Строительство логистического центра для экспорта украинского зерна в Италию железной дорогой начато в селе Горонда Мукачевского района Закарпатья. Об этом сообщает украинский телеканал "24".

Предполагается, что новое предприятие будет работать на базе узкоколейки европейского образца и соединит Украину с итальянскими портами, откуда продукция будет отправляться в другие страны мира.

Строительство объекта, как указывает телеканал, проходит при содействии МИД Италии. Основателями нового терминала стали в том числе владельцы портов в Венеции, Вероне, Триесте.

Под строительство в Горонде уже выделено 40 га земли. "Мы искали какую-то логистическую платформу с географически удобным расположением, чтобы обязательно присутствовала широкая и узкая железнодорожная колея. Поэтому мы решили восстановить нашу узкоколейку. Речь идет о заросших кустарником пустых территориях", - цитирует телеканал главу местной общины Ивана Туряницу.

Украинское издание "Бизнес. Район" в свою очередь уточняет, что на территории Горонды, кроме узкоколейки европейского образца, находится законсервированный с 1999 года элеватор по приему и перегрузке зерна, принимавший до 82,5 тыс. тонн зерна.