Дефицит консолидированного бюджета РФ в I полугодии предварительно достиг 2,46 трлн рублей

По данным Минфина, нефтегазовые доходы такого бюджета за первые шесть месяцев составили 3,38 трлн рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Дефицит консолидированного бюджета РФ за первые шесть месяцев 2023 года составил 2,46 трлн рублей, в то время как в январе - июне 2022 года консолидированный бюджет был исполнен с профицитом 2,83 трлн рублей. Такие предварительные данные приводятся в материалах на сайте Минфина РФ.

Доходы консолидированного бюджета России в первом полугодии 2023 года снизились на 934 млрд рублей, до 25,38 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (26,31 трлн рублей). При этом расходы бюджета в первом полугодии 2023 года увеличились на 4,35 трлн рублей, до 27,8 трлн рублей (23,4 трлн рублей в I полугодии 2022 года).

По данным Минфина, нефтегазовые доходы консолидированного бюджета в первом полугодии 2023 года составили 3,38 трлн рублей, снизившись на 2,99 трлн рублей год к году. Ненефтегазовые доходы увеличились на 2,06 трлн рублей, до 22 трлн рублей. При этом ненефтегазовый дефицит в первом полугодии 2023 года составил 5,84 трлн рублей. Это больше на 2,3 трлн рублей, чем за аналогичный период 2022 года.

При этом помощник президента РФ Максим Орешкин в авторской колонке для ТАСС заявил, что федеральный бюджет по итогам третьего квартала 2023 года уже будет профицитным, в целом по году бюджетный баланс ожидается на уровне около планового значения в 2% ВВП. Он подчеркнул, что после высокого дефицита первого квартала, вызванного авансированием расходов и введением единого налогового счета, правительству удалось стабилизировать бюджетную ситуацию.

Также Орешкин отметил, что в ближайшие месяцы существенно увеличатся нефтегазовые доходы, а их дополнительный объем до конца года составит около 800 млрд рублей.