Президентская академия на Урале установила льготы для участников СВО и их детей

Они, в частности, смогут получить 100%-ное покрытие расходов на платное обучение в филиале РАНХиГС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Уральский институт управления - филиал РАНХиГС установил льготы на платное обучение для участников специальной военной операции и их детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учебного заведения.

"В Уральском институте управления - филиале РАНХиГС установлены льготы на платное обучение участников специальной военной операции и их детей. Эти меры поддержки введены в соответствии с приказом ректора президентской Академии", - говорится в сообщении с уточнением, что участникам СВО и их детям предоставляется скидка в 30% от годовой стоимости обучения, они также могут претендовать на отсрочку оплаты.

Герои России, кавалеры трех и более орденов Мужества, люди, погибшие в ходе СВО и дети этих категорий населения смогут получить 100%-ное покрытие расходов на платное обучение, добавил директор Уральского института управления - филиала РАНХиГС Олег Гущин. "До 80% такой компенсации выделяется в форме скидки, а 20% - в форме гранта. В президентской Академии на Урале для 100%-го покрытия расходов на платное обучение выделено 35 мест, это могут студенты всех курсов и всех форм обучения", - пояснил он.

Решение касается не только родителей, но и опекунов или попечителей детей, уточнили в академии. Для получения поддержки нужно предоставить заявление, копию паспорта и документы, подтверждающие принадлежность к льготным категориям. Это можно сделать очно в приемную комиссию вуза или дистанционно через личный кабинет.