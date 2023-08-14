"Россети" модернизируют 22 линии электропередачи для скоростной автотрассы М-11 "Нева"

В ходе работ для организации безопасного движения и надежной эксплуатации магистральных линий установят шесть анкерных опор ЛЭП 330 кВ высотой 33,3 м и смонтируют усиленные изолирующие подвески

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Россети" модернизируют 22 линии электропередачи в Тверской области для финального этапа строительства скоростной автотрассы М-11 "Нева". Об этом говорится в сообщении группы.

Компания начала реконструкцию сетей сверхвысокого напряжения в районе создания северного обхода Твери. Параллельно идут работы в распределительном комплексе, в проект также включены линии электропередачи 35-110 кВ. Модернизация энергообъектов позволит обеспечить условия для строительства и безопасной эксплуатации автодороги, уточняется в сообщении.

Филиал компании "Россети" - МЭС Центра выполняет реконструкцию трех магистральных ЛЭП 330 кВ, которые, в том числе выдают мощность Конаковской ГРЭС на главную питающую подстанцию Твери - 330 кВ "Калининская" и являются частью транзита между объединенными энергосистемами Центра и Северо-Запада. Также производится модернизация участка магистральной линии 750 кВ "Калининская АЭС - Грибово", которая обеспечивает выдачу 1 ГВт мощности в Московский регион.

В ходе работ для организации безопасного движения и надежной эксплуатации магистральных линий будут установлены шесть анкерных опор ЛЭП 330 кВ высотой 33,3 м, смонтированы усиленные изолирующие подвески. Благодаря этому будет создано необходимое расстояние от проводов до полотна дороги, а электрооборудование получит дополнительную защиту от механических повреждений.

Также на реконструируемых участках ЛЭП 330-750 кВ будут установлены шары-маркеры и сигнальные заградительные огни для проводов, дорожные знаки, запрещающие остановку автомашин в охранной зоне и проезд крупногабаритных транспортных средств, отмечает компания.

Работы в распределительном комплексе выполняет филиал компании "Россети Центр" - "Тверьэнерго". Энергетики переустроят 19 линий 35-110 кВ, смонтируют около 2,7 км провода, установят 24 новые опоры и свыше 2,6 тыс. изоляторов.

"Россети" напомнили, что строительство автодороги М-11 "Нева" началось в 2009 году - на сегодня она полностью готова, но на подъезде к Твери магистраль "вливается" в трассу М-10, которая перегружена транспортом. Северный обход решит эту проблему, при этом время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до пяти часов.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.