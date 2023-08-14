В Якутии намерены восстановить подъездные пути к погранпереходу Джалинда - Мохэ

Речь идет о заброшенном участке Сковородино - Рейново

ЯКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. В Якутии поставили задачу региональной компании "Железные дороги Якутии" начать в 2023 году восстановление подъездных путей к погранпереходу Джалинда - Мохэ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Железные дороги Якутии" в этом году начнут восстановление подъездных путей к пограничному переходу Джалинда - Мохэ на границе России с Китаем. Такую задачу перед компанией поставил глава республики Айсен Николаев на встрече с генеральным директором предприятия Василием Шимохиным", - говорится в сообщении.

Погранпереход Джалинда - Мохэ открылся в 1993 году, в начале 2000-х годов его работу приостановили из-за низкого грузового и пассажирского потока. Ожидается, что возобновление поставок через Джалинда - Мохэ позволит упростить поставки из Якутии в КНР. Оборот торговли между КНР и Якутией в 2022 году превысил $3 млрд. Как отмечают региональные власти, увеличить поток грузов, направляемых из республики, не позволяет загруженность БАМа и Транссиба, строительство погранперехода должно решить проблему и сократить расстояние между Нерюнгри и КНР почти на 2 тыс. км.

"Роль "Железных дороги Якутии" будет заключаться в том, чтобы построить железнодорожные подходы к погранпереходу. Речь идет о заброшенном в начале 2000-х годов участке Сковородино - Рейново, по которому можно будет привозить грузы из Якутии. Также рассматривается вариант возобновления работы смешанного пограничного пункта пропуска. Он позволит начать грузовые перевозки еще до окончания строительства железнодорожных путей к Джалинде. Экспортируемые из Якутии товары смогут завозить до этого пункта речным транспортом и автомобилями", - добавили в правительстве.