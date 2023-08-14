Путин отметил хорошие социальные показатели Росатома

Согласно докладу руководителя госкорпорации Алексея Лихачева, рост средней зарплаты составил 8%, а рост производительности труда - практически 9%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин похвалил Росатом за достижение хороших социальных показателей. Речь об этом зашла на встрече главы государства с руководителем госкорпорации Алексеем Лихачевым.

"Это очень хороший показатель", - сказал Путин, выслушав доклад Лихачева о том, что рост средней зарплаты составил 8%, а рост производительности труда - практически 9%.

Глава госкорпорации также сообщил президенту о реализации международных проектов. "Мы остались и даже немного нарастили поставки по всем нашим странам, но особенно заметно растут поставки в дружественные страны. Это страны Азии, Китайская Народная Республика, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60-70% [составляет] рост разных видов поставок в ЯТЦ [ядерные топливные циклы]", - сказал глава Росатома. "Люди ведут себя ответственно, потому что менять поставщика это технологически очень непростая история", - прокомментировал Путин.

Говоря о сотрудничестве с Минском, Лихачев отметил, что по итогам работы первого блока АЭС в Белоруссии в 2022 году республика вошла в двадцатку атомных держав и потеснила Великобританию, встав за Канадой, - только на одном российском атомном блоке. По словам собеседника президента, ввод второго блока АЭС удвоит атомный энергетический потенциал Белоруссии. "Коллеги приобретут и соответствующие компетенции", - добавил Путин.