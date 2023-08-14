Объем нового бизнеса группы "Газпромбанк Лизинг" в I полугодии вырос до 410 млрд рублей

Корпоративное направление группы показало рост на 70%, розничное - увеличило объем нового бизнеса на 159%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Объем нового бизнеса группы "Газпромбанк Лизинг" за первое полугодие 2023 года составил 410 млрд рублей (с НДС), что более чем в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении группы.

При этом корпоративное направление группы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показало рост на 70%, розничное - увеличило объем нового бизнеса на 159%. Количество заключенных договоров составило 49,5 тыс., что превышает данные аналогичного периода прошлого года в 2,3 раза.

Как пояснили в "Газпромбанк Лизинг", ключевой вклад в развитие нового бизнеса группы в первом полугодии внесли сегменты лизинга грузового транспорта (рост на 142,2 млрд рублей с НДС, или на 233% к аналогичному периоду прошлого года), строительной и дорожно-строительной техники (115,4 млрд рублей, +251%), легкового автотранспорта (80,7 млрд рублей, +69%). Также в топ-5 сегментов полугодия входят железнодорожная техника (31,4 млрд рублей, +62%) и автобусы и троллейбусы (16,8 млрд рублей, +617%). Спрос со стороны компаний телекоммуникационной и IT-отрасли достиг объема нового бизнеса в размере 8,7 млрд рублей.

За январь - июнь 2023 года группа "Газпромбанк Лизинг" передала клиентам в лизинг более 25 тыс. единиц коммерческого легкового и грузового транспорта, легковых автомобилей - 17,6 тыс., строительной и строительно-дорожной техники - более 7 тыс., и 830 автобусов.

В сообщении отмечается, что основными трендами первого полугодия 2023 года, которые способствовали росту спроса на лизинг, стали стабильность ключевой ставки ЦБ РФ в течение всего периода, экспансия китайских брендов на российский рынок и разработка или адаптация продуктовых линеек и маркетинговых программ лизинговых компаний под китайские бренды, а также рост российского промышленного производства на 2,6% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Также с прошлого года сохраняются тенденции по выстраиванию новых логистических маршрутов, цепочек поставок и развитию крупных инфраструктурных проектов.

"Мы высоко оцениваем итоги работы группы "Газпромбанк Лизинг" за первое полугодие 2023 года. Они стали беспрецедентными не только для нас, но и, думаю, в целом для рынка. Увеличение объемов нового бизнеса и портфеля в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало возможным за счет сохранения благоприятной экономической обстановки, а также роста спроса на лизинг. За период мы привлекли 3,6 тыс. новых клиентов, а их общее количество на 1 июля 2023 года превысило 56 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 54%. Все это говорит о повышенном спросе на лизинг и доверии к нашей группе. Во втором полугодии мы планируем сохранить темпы роста объема нового бизнеса в пределах 70%", - сказал вице-президент Газпромбанка, генеральный директор Группы "Газпромбанк Лизинг" Максим Калинкин.

О группе "Газпромбанк Лизинг"

Группа "Газпромбанк Лизинг" является частью группы Газпромбанка, развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес. Группа участвует во всех основных государственных программах льготного лизинга и является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности. По итогам 2022 года лизинговый портфель группы "Газпромбанк Лизинг" составляет 865 млрд рублей.