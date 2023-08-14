В Липецкой области намерены построить логистический комплекс для сельхозпредприятий

По словам главы региона Игоря Артамонова, в планах трудоустроить около 50 сотрудников

ЛИПЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Логистический комплекс для обеспечения сельхозпроизводителей региона средствами защиты растений построят в Липецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

Он отметил, что объект возводят на Елецкой площадке особой экономической зоны "Липецк". "Логистический комплекс возводит компания "Август", проектная мощность комплекса - 26 тыс. палето-мест, заказанный товар аграрии смогут получать в течение 24 часов",- написал Артамонов. По его словам, особую роль в реализации проекта играет выгодное положение площадки, где строят логистический комплекс, и его близость к трассе М4 "Дон".

Губернатор заметил, что уже в сентябре руководство компании планирует начать набор и обучение персонала. "Первыми задействуют инженерно-технических специалистов, чуть позже рассмотрят кандидатов на рабочие профессии, всего штат логистического комплекса будет насчитывать порядка 50 сотрудников", - отметил Артамонов.

Он подчеркнул, что особая экономическая зона "Липецк" "вновь подтвердила статус привлекательной для инвесторов площадки". "Вместе с новым бизнесом мы растем и развиваемся, создаем новые рабочие места", - заключил Артамонов.