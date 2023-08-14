В Астраханской области за счет средств от турсбора намерены обустроить места для рыбалки

По словам главы региона Игоря Бабушкина, каждую весну туристы стихийно ставят на берегу палаточные лагеря и оставляют после себя мусор, а также загрязняют окружающую среду автомобилями

КУБИНКА /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Средства от туристического сбора, который могут ввести в Астраханской области, планируют направить на обустройство мест для рыбной ловли. Об этом сообщил ТАСС губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на форуме "Армия-2023".

"Совсем недавно появилась информация о том, что сейчас планируется поручение передать полномочия регионам для определения туристического сбора. Для нас это было бы очень хорошо, потому что большое количество рыбаков приезжает, и приезжают они спонтанным и хаотичным образом и, безусловно, нам достаются от них большое количество мусора. Мы бы эти деньги направили на обустройство тех мест, где они любят отдыхать, ловить рыбу", - сообщил Бабушкин.

Ежегодно весной гости Астраханской области, приехавшие в дельту на сезон ловли воблы, стихийно ставят на берегу палаточные лагеря. Туристы оставляют после себя мусор, загрязняют окружающую среду автомобилями, которые паркуют в границах водного объекта, также осуществляют бесконтрольный вылов рыбы. Туристический сбор в регионе не введен.

Президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право российским регионам вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в нескольких субъектах. Поручение дано по итогам совещания по вопросам развития туристской отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер.