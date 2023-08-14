В Узбекистане с 1 ноября пенсии в наличной форме будут выдавать по отпечатку пальца

Отмечается, что это позволит примерно вдвое сэкономить время при выдаче денег

ТАШКЕНТ, 14 августа. /ТАСС/. Узбекские пенсионеры с 1 ноября 2023 года будут получать пенсии и пособия в наличной форме по отпечатку пальца. Об этом сообщила пресс-служба внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов Узбекистана.

"В Узбекистане с 1 ноября пенсии и пособия в наличной форме планируют выдавать по отпечатку пальца, граждане смогут получить пенсии и пособия наличными после того, как просканируют отпечаток пальца на специальном планшете", - говорится в сообщении. Отмечается, что это позволит примерно вдвое сэкономить время при выдаче денег.

"Если отпечатки пальцев не совпадут с базой данных Агентства персонализации, то выплату можно будет получить, расписавшись в реестре выплат пенсий и пособий", - добавили в пенсионном фонде.

В настоящее время в Узбекистане пенсионерам, изъявившим желание получать пенсию в безналичной форме, она зачисляется на карты, а остальные получают ее у сотрудников уполномоченных организаций в помещениях местного самоуправления.