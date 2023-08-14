14 августа, 12:03,
обновлено 14 августа, 12:26

Минэнерго проанализировало возможность введения механизма лицензирования экспорта бензина

Александр Рюмин/ ТАСС
© Александр Рюмин/ ТАСС

В министерстве отметили, что до сих пор ведется межведомственное обсуждение

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вопрос о введении механизма лицензирования экспорта бензина в настоящий момент обсуждается. Минэнерго РФ уже его проанализировало, однако до сих пор ведется межведомственное обсуждение, сообщили ТАСС в министерстве.

"Минэнерго проанализированы разные варианты противодействия вывозу на экспорт топлив, предназначенных для внутреннего рынка, в том числе и механизм лицензирования. В настоящее время идет межведомственное обсуждение, говорить о каких-либо подходах пока преждевременно", - отметили в Минэнерго.

Минэнерго 24 июля сообщило, что намерено пресечь схемы "серого" экспорта бензина и рассматривает возможность составления списка экспортеров топлива, что может привести к ограничению их количества. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал это предложение и поручил продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на бирже.

Из сообщения Минэнерго следует, что, кроме этого списка, рассматривается также вариант с введением механизма лицензирования экспорта бензина. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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