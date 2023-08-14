Астана не получала официальных предложений по газу от Москвы и Ташкента

По данным Министерства энергетики Казахстана, идет подготовка казахстанского участка газопровода "Средняя Азия - Центр" для транспортировки российского газа в Узбекистан

АСТАНА, 14 августа. /ТАСС/. Казахстан пока не получал официальных предложений о "газовом союзе" от России и Узбекистана и ведет с ними сотрудничество в этой отрасли в двустороннем формате. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"Официальных предложений ни от российской, ни от узбекской сторон не поступало. Сотрудничество в газовой сфере с указанными странами проводится в двустороннем формате на основании взаимовыгодных партнерских отношений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, идет подготовка казахстанского участка газопровода "Средняя Азия - Центр" для транспортировки российского газа в Узбекистан. Завершение работ планируется 1 октября 2023 года.

В ноябре 2022 года Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать "тройственный газовый союз" для координации коммерческих интересов трех государств в этой сфере. В январе 2023 года министерства энергетики Узбекистана и Казахстана подписали с "Газпромом" план сотрудничества.

Казахстанская сторона заявила, что будет исходить из экономической целесообразности этого предложения и не усматривает в проекте политического контекста.