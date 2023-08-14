На Кубани на средства краевого бюджета газифицировали три населенных пункта

В поселках Красноармейском, Новом и Октябрьском проживают 450 человек

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Три населенных пункта в Тимашевском районе Краснодарского края газифицировали за счет средств регионального бюджета. Об этом сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"В Тимашевском районе газифицировали три населенных пункта - это поселки Красноармейский, Новый и Октябрьский, средства на строительство газопровода выделили из краевого бюджета", - сказал Кондратьев. Он отметил, что уже подключили к газу первые дома. "Мы продолжаем работу по газификации наших поселков и станиц, в планах до конца года подвести газ к порядка 17 тыс. участков", - отметил Кондратьев.

По его словам, протяженность построенного в районе газопровода высокого давления составила 11,2 км, а работы выполнили по краевой госпрограмме "Развитие топливно-энергетического комплекса". Всего в поселках Красноармейском, Новом и Октябрьском расположено 171 домовладение, в которых живут 450 человек.

В свою очередь, как пояснили в пресс-службе краевой администрации, всего в городах и районах Краснодарского края газ уже подвели к 33,3 тыс. земельных участков. "С начала программы догазификации от жителей поступило более 87,1 тыс. заявок, заключено 58,4 тыс. договоров на подключение", - заключили в пресс-службе.