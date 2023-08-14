В Москве производитель в два раза увеличил продажи RFID-меток для идентификации объектов

Компания также развивает новое направление - идентификация объектов городской инфраструктуры

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московский разработчик RFID-продукции в первой половине 2023 года в два раза нарастил продажи корпусированных RFID-меток, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Уже 20 лет компания ISBC остается одним из лидеров по разработке и производству современной RFID-продукции, которая используется во многих отраслях. Производитель продолжает расширять сферу применения таких технологий. Например, компания разработала корпусированные метки, которые отличаются сверхвысокой дальностью считывания - до 50 м, а также устойчивостью к морозам и длительностью срока службы. Продукция пользуется большим спросом у потребителей. В первом полугодии продажа корпусированных RFID-меток увеличилась в два раза", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

Уточняется, что чаще всего такие метки применяются для маркировки транспортных средств, в том числе железнодорожных вагонов, оборотной тары, производственного оборудования. Они выполнены в трех размерах и в одиннадцати стандартных цветах. Это позволяет персонализировать их в соответствии с требованиями проекта.

Помимо этого, компания развивает новое направление - идентификация объектов городской инфраструктуры, для этого также применяются корпусированные метки. Инвентаризация малых архитектурных форм, в том числе детских площадок, информационных стендов, указателей и других объектов благоустройства, необходима для получения государственных субсидий по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

"Корпусированные RFID-метки значительно сокращают время и трудозатраты для инвентаризации, позволяют создать эффективную систему мониторинга качества содержания объектов социальной инфраструктуры, оптимизировать расходы", - добавил директор по продажам компании Егор Орлов.

Корпусированные метки компании входят в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Включенные в реестр товары получают преимущества при конкуренции с иностранной продукцией: госзакупщики обязаны приобретать отечественные товары при их наличии.