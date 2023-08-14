14 августа, 12:08,
обновлено 14 августа, 12:17

Акции "Черкизово" росли более чем на 32% на новостях о рассмотрении выплаты дивидендов

Они торговались на уровне 4 698 рублей за бумагу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Стоимость акций "Черкизово" в ходе торгов на Московской бирже росла более чем на 32%, до 4 698 рублей за бумагу (+32,79%), свидетельствуют данные торговой площадки на 15:09 мск

Котировки пошли вверх после объявления повестки заседания совета директоров компании, которое запланировано на 15 августа. В ходе него пройдет обсуждение рекомендаций по выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года. Кроме того, в повестку дня заседания включен вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров компании. 

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