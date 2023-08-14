Инвесторы создадут в ОЭЗ "Дубна" около 1 тыс. рабочих мест

На территории ОЭЗ работают такие крупные компании, как "Ядро Фаб Дубна", "Энкор", "ПСК Фарма", продолжает активный набор специалистов ГК "Промтех"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. рабочих места планируется создать в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Дубна" в Подмосковье в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Особая экономическая зона "Дубна" подвела итоги работы в первом полугодии 2023 и показала уверенный рост плановых показателей во всех областях. Например, в первом отчетном периоде резидентами ОЭЗ было создано 892 рабочих места, что почти на 200 больше, чем за весь предыдущий год. А всего по прогнозам на 2023 год инвесторы создадут порядка 1 тыс. новых рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, чьи слова приводятся в тексте, общий объем отчислений компаний-резидентов ОЭЗ "Дубна" в федеральный бюджет в первом полугодии 2023 года уже сравнялся с объемом отчислений за весь прошлый год. А отчисления в консолидированный бюджет Подмосковья выросли почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 762 млн рублей. Благодаря увеличению штата и повышению зарплат сотрудников в среднем это более 80 тыс. рублей - на 40% увеличились отчисления во внебюджетные фонды.

Она также напомнила, что среди всех российских ОЭЗ технико-внедренческого типа "Дубна" вошла в число лучших по эффективности в рамках рейтинга Минэкономразвития в 2022 году. Кроме того, "Дубна" является одним из лидеров и по количеству созданных резидентами и управляющей компанией новых рабочих мест.

"В настоящее время на территории особой экономической зоны "Дубна" работают такие крупные компании, как "Ядро Фаб Дубна", "Энкор", "ПСК Фарма", продолжает активный набор специалистов ГК "Промтех", - перечислили в пресс-службе.

С увеличением численности персонала возрастают объемы производства высокотехнологичной продукции, увеличивается выручка от ее реализации. В прошлом году этот показатель был самым высоким за всю историю деятельности подмосковной ОЭЗ - 41,5 млрд рублей. В этом году, по предварительным прогнозам, рекордное значение может быть вновь обновлено.