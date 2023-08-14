Собственные инвестиции Росатома в 2023 году превысят 1 трлн рублей

По словам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, анализ результатов за последние шесть лет показал, что в 2023 году выручка госкорпорации превысит 2 трлн рублей в открытой части

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Собственные инвестиции Росатома в 2023-м третий год подряд превысят 1 трлн рублей. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"С большим удовольствием вам докладываю, что второй год наши собственные инвестиции превышают 1 трлн рублей, это будет и в этом году это кратный, более чем в восемь раз, рост за последние шесть лет", - сообщил Лихачев.

По его словам, анализ результатов за указанный период показал, что в 2023 году выручка госкорпорации превысит 2 трлн рублей в открытой части, что показывает двукратный рост. При этом Лихачев подчеркнул, что 60%-ный рост бюджетных инвестиций троекратно перекрывается налоговыми отчислениями по линии софинансирования в нацпроект по развитию техники, технологий и научных исследований.