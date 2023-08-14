Минсельхоз заявил о планах построить 60 судов на втором этапе инвестквот

Как отметила первый замглавы ведомства Оксана Лут, в рамках первого этапа должны были построить 105 судов и 27 рыбоперерабатывающих заводов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Второй этап механизма распределения инвестиционных квот на вылов водных биологических ресурсов предполагает строительство 60 судов. Об этом сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"В прошлом году были внесены изменения в закон о рыболовстве, введен второй этап инвестиционных квот, в рамках которого мы должны будем построить еще 60 судов и различные мощности по переработке и логистике, и хранению", - сказала она.

Лут напомнила, что механизм инвестквот начал работать в 2017 году. В рамках первого этапа инвестквот должны были построить 105 судов и 27 рыбоперерабатывающих заводов. На данный момент работают уже 25 заводов, обеспечивая внутренний рынок необходимой рыбной продукцией по всей территории России. Замминистра отметила, что из 105 судов сейчас сдано 18, остальные траулеры и краболовы находятся на различных стадиях строительства.

"Адмиралтейские верфи" передали заказчику рыболовный траулер "Механик Сизов" © Александр Демьянчук/ ТАСС

Заместитель министра подчеркнула на церемонии передачи большого морозильного рыболовного траулера "Механик Сизов", третьего в серии, заказчику - ООО "Русская рыбопромышленная компания" на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, что такие суда нужны в большей степени для обеспечения экспортного потенциала.

"Внутренний рынок мы закрываем рыбоперерабатывающими заводами. Суда, которые перерабатывают на ходу рыбу, замораживают ее, это, конечно, в большей степени экспортный потенциал. Мы вылавливаем сейчас порядка 5 млн тонн водных биологических ресурсов. Из них 3,5 млн тонн для нас стабильное потребление. На протяжении последних пять лет 3,5 млн тонн мы потребляем на территории Российской Федерации", - сказала журналистам Оксана Лут.

Она отметила, что остальной вылов различных видов рыб экспортируют. Так, в прошлом году объем экспорта рыбы составил 5,9 млрд рублей. При этом замминистра напомнила, что в этом году объем вылова будет ограничен в связи с природными условиями, поэтому необходимо повышать стоимость российского экспорта. Это можно сделать только за счет более глубокой переработки и создания тех продуктов, которые потребляются на сторонних рынках, подчеркнула спикер.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении второго этапа программы инвестиционных квот добычи водных биоресурсов в декабре 2022 года. Как отмечали авторы инициативы, механизм инвестквот в рыболовстве действует с 2017 года и позволил привлечь дополнительные инвестиции в отрасль. Так, инвестиции в 2019 году выросли по отношению к 2018 году более чем на 22,4% и составили 45 млрд рублей, а в 2020 году - 68,1 млрд рублей. В связи с этим правительство предложило установить второй этап механизма выделения инвестиционных квот.