ОСК представила скоростное пассажирское судно на подводных крыльях

Оно сможет курсировать в любое время суток

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила в ходе форума "Армия-2023" быстроходный пассажирский катамаран на подводных крыльях HSC150B, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Судно предназначено для скоростных пассажирских перевозок на местных пассажирских линиях. При этом оно сможет курсировать в любое время суток.

Пассажирский салон оборудован системой кондиционирования воздуха, предусмотрено багажное отделение и места для пассажиров с ограниченными возможностями, следует из материалов ОСК, представленных на стенде.

В ОСК добавили, что сроком сдачи судов по договору определен июнь 2024 года.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют поучаствовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России.

ТАСС - стратегический медиапартнер.