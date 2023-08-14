Oman LNG договорилась с SEFE о поставках 400 тыс. тонн СПГ в год

Церемония подписания соглашения прошла в Маскате

ДУБАЙ, 14 августа. /ТАСС/. Компания Oman LNG заключила соглашение с немецкой Securing Energy for Europe (SEFE) о поставках около 400 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом сообщило Информационное агентство Омана.

Церемония подписания документа прошла в Маскате. На ней присутствовал министр энергетики и природных ресурсов султаната Салем бен Насер аль-Ауфи. В соответствии с соглашением, Oman LNG с 2026 года будет поставлять около 400 тыс. тонн СПГ в год в течение четырех лет.

Оман является крупным поставщиком нефти, главным потребителем которой выступает Китай. Султанат также входит в десятку крупнейших в мире поставщиков СПГ. В течение последних нескольких лет Оман вкладывал средства в увеличение мощностей по производству СПГ для удовлетворения спроса в Азии и Европе.