Эксперт считает, что Индия рассматривает БРИКС для продвижения торговли в нацвалютах

Президент аналитического центра ImagIndia Institute Робиндер Сачдев заявил, что эта организация является важной для Нью-Дели и способствует "расширению и углублению торговых отношений, обмену технологиями, опытом и партнерскими отношениями для повышения социально-экономических показателей в стране"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 августа. /ТАСС/. БРИКС для Индии является организацией, на площадке которой она может продвинуть торговлю в национальных валютах. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил президент базирующегося в Нью-Дели аналитического центра ImagIndia Institute Робиндер Сачдев.

По словам эксперта, "БРИКС - очень важная для Нью-Дели организация, которая способствует расширению и углублению торговых отношений, обмену технологиями, опытом и партнерскими отношениями для повышения социально-экономических показателей в стране".

"Индия также считает, что ряд проблем, с которыми она, а также другие страны сталкиваются сегодня, например, торговля в местных валютах, цифровые валюты будущего, устойчивые банковские сети, также могут быть успешно решены в рамках механизма БРИКС", - подчеркнул аналитик.

Кроме того, Сачдев напомнил, что "Индия сама по себе является полюсом в этом многополярном мире". "Сильный БРИКС способствует многополярности, которую продвигает Индия, а также приносит торговые и другие выгоды ее членам. Все мировые организации - G7, G20, ЕС, ШОС - пытаются увеличить свое влияние, в то время как в ООН отсутствует лидерство. Поэтому Индия видит в БРИКС потенциал для того, чтобы альянс стал одной из важных мировых площадок с выдающейся ролью Индии" - подчеркнул аналитик.

Эксперт также отметил, что БРИКС, как считает официальный Нью-Дели, имеет перспективы стать влиятельной глобальной структурой. "Прямо сейчас строится новая мировая эпоха XXI века, и, будучи основополагающим членом БРИКС, Индия хотела бы сформировать повестку дня БРИКС в соответствии со своим мировоззрением", - указал Сачдев.

В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге пройдет саммит объединения. Как заявила ранее министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, на нем будет обсуждаться вопрос о расширении группы. По словам дипломата, формальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны - это Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд и Эфиопия.