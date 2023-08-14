Эксперты считают, что ослабление рубля продолжит стимулировать рынок российских акций

По их мнению, одной из ключевых причин девальвации является высокий рублевый спрос на импорт

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российский рубль продолжит испытывать давление из-за глобального укрепления доллара, а также высокого спроса на импорт и валюту в период отпускного сезона, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом слабость отечественной валюты послужит катализатором дальнейшего роста российского рынка акций, добавили специалисты.

Рубль на старте недели продолжил терять позиции к основным валютам. В понедельник утром в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 100 рублей, евро - 110 рублей. Юань торговался в районе 13,8 рубля.

Одна из ключевых причин девальвации - в высоком рублевом спросе на импорт, который упирается в ограниченный объем поступающей в страну экспортной выручки, считают эксперты. "Последнее отчасти связано с трудностями с репатриацией валютной выручки за поставленные товары, например, из Индии. Российской валюте также мешает отбить потери нисходящая динамика на рынке рублевого долга. Индекс гособлигаций RGBI снижался непрерывно с 27 июля и ушел на минимумы с весны 2022 года", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Из локальных внешних причин давления на рубль эксперты выделили и спад нефтяных цен, и некоторое усиление глобального доллара. "Тренд на укрепление доллара начался еще в июле 2022 года и выглядит очень устойчиво", - отметил директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса "Цифра брокер" Александр Цыганов.

Что будет с валютой

То, с какой легкостью было преодолено сопротивление на психологической отметке 100 рублей за доллар, указывает на возможность развития импульса движения в район 105-106 рублей по доллару, считают в "БКС мир инвестиций". Цели компании по евро смещаются выше 112 рублей, по юаню - выше 14 рублей.

Freedom Finance Global на горизонте нескольких дней ожидают, что доллар может откатиться на 99 рублей, а евро - на 109 рублей, однако позже продолжат расти. "Доллар и евро, скорее всего, недолго задержится на актуальном уровне, так как будет много желающих зафиксировать прибыль на 100 рублей по доллару и 111 рублей за евро. <…> Но после краткосрочной передышки, скорее всего, доллар и евро вновь пойдут вверх. Доллар до конца августа может вырасти до 102-103 рублей, евро - до 114-115 рублей", - сказала ведущий аналитик компании Наталья Мильчакова.

В "Цифра брокер" не исключают, что доллар может преодолеть планку в 120 рублей. В Freedom Finance Global полагают, что это значение может быть достигнуто до середины сентября, - то есть до заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке. "Весной 2022 года уже был создан прецедент роста доллара, например, до 120 рублей. Значит, валютная биржа может повторить этот рост, при наличии соответствующего спроса на валюту. А спрос имеется - и потому что лето, а летом во время сезона отпусков спрос на валюту растет, и потому что денежно-кредитная политика ЦБ РФ пока недостаточно жесткая, чтобы россияне на фоне ускорения инфляции массово побежали хранить деньги в рублях" - считает Мильчакова.

Кроме того, валютный рынок уже не ждет падения доллара. "Ранее многие игроки валютного рынка прогнозировали остановку повышения процентных ставок ФРС с середины 2023 года. Ожидалось, что это будет ослаблять доллар и, соответственно, укреплять рубль, но этого не произошло, а этой осенью процентные ставки в США могут опять начать расти перед паузой, которую следует ожидать только в следующем году. Значит, пока время работает на рост доллара и евро, где все еще продолжается жесткая ДКП", - также отметила эксперт.

ЦБ может вмешаться в ситуацию

Банк России имеет в запасе средства для того, чтобы сбить повлиять на курс. Помимо изменения ключевой ставки это, в том числе, возвращение нормативов обязательной продажи валюты экспортеров и ужесточение валютного контроля, пояснил Александр Бахтин.

Эксперты сходятся во мнении, что ЦБ РФ намерен продолжить повышение ключевой ставки на заседании в сентябре. При этом Freedom Finance Global считают, что пока регулятор не повысит ключевую ставку до 10-10,5% годовых, укрепление рубля возможно, но только в рамках технической коррекции. "БКС мир инвестиций" считают, что на среднесрочном горизонте рубль сможет отыграть у основных валют 10-15%. Улучшение геополитической ситуации также может сгладить курс. "Если конфликт утихнет и перейдет из горячей фазы в какую-то иную, то можно ожидать укрепления рубля", - отметил Александр Цыганов.

Как ослабление рубля отразится на рынке акций

Специалисты отмечают, что ослабление рубля может способствовать росту Индекса Мосбиржи, учитывая превалирующую роль компаний-экспортеров на российском рынке акций. "Высокая корреляция между валютным курсом и динамикой фондового индекса, вероятно, пока что сохранится", - считает инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.

Однако, так как "боязнь высоты" после продолжительного ралли на российском рынке акций постепенно захватывает массового инвестора, внимание может переключиться на отставшие в динамике акции, которые меньше других выросли с минимумов 2022 года. Так, по мнению "ВТБ мои инвестиции", повышенное внимание рынка может быть уделено котировкам "Газпрома", "Алросы", "Сегежи", "Русала" и ГМК "Норникель".