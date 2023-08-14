"Росэлектроника" показала работу защищенных мессенджеров для Android и "Авроры"

Абоненты с "Колибри" и абоненты с "Импульсом" могут обмениваться сообщениями и звонить друг другу, сообщили в холдинге

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые продемонстрировал работу защищенных мессенджеров "Импульс" и "Колибри" для мобильных устройств под управлением операционных систем Android и "Аврора" на форуме "Армия - 2023". Об этом говорится в сообщении холдинга.

Приложения разработаны специалистами Пензенского научно-исследовательского электротехнического института (ПНИЭИ, входит в "Росэлектронику").

"Наш комплексный продукт построен на отечественных доверенных решениях и обеспечивает защищенное информационное взаимодействие между сотрудниками и безопасный доступ к информационным ресурсам организации. Несмотря на то, что "Колибри" и "Импульс" устанавливаются на устройства с разными операционными системами, они способны взаимодействовать между собой. Абоненты с "Колибри" и абоненты с "Импульсом" могут без проблем обмениваться сообщениями и звонить друг другу", - рассказал гендиректор ПНИЭИ Вячеслав Фунтиков, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что мессенджеры позволяют безопасно обмениваться пользователям речевой, текстовой, файловой и голосовой информацией, а также вести групповые чаты. "Колибри" функционирует на ОС "Аврора 4.0", а "Импульс" - на ОС Android.

"Каждый из мессенджеров входит в состав комплексного решения, которое дополнительно включает в себя серверное программное обеспечение, а также изделия для организации защищенных VPN-каналов связи с использованием отечественных криптоалгоритмов", - пояснили в "Росэлектронике".

Кроме того, приложения позволяют организовать защищенный удаленный доступ корпоративных абонентов к прикладным WEB-сервисам - электронной почте, облачному хранению файлов, видеоконференциям, - развернутым на серверной платформе.