Шерпа ЮАР заявил, что страны БРИКС не стремятся к дедолларизации

По словам Анила Суклала, группа стремится отстаивать интересы глобального Юга

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) не ставит перед собой цель дедолларизации. Об этом заявил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

"Торговля в национальных валютах по-прежнему остается в нашей повестке, - цитирует его агентство Bloomberg. - Мы не стремимся к дедолларизации. БРИКС не призывает к этому. Доллар останется основной мировой валютой - это реальность".

По словам Суклала, БРИКС стремится отстаивать интересы глобального Юга, создать "более широкую, представительную, справедливую и честную глобальную структуру": "Я думаю, мы все в БРИКС стремимся к расширению организации, мы выработали определенную процедуру и критерии".

Ранее министр финансов ЮАР Инок Годонгвана заявил, что созданному БРИКС Новому банку развития (НБР) следует увеличивать капитализацию и предоставление займов в национальных валютах стран объединения: "Большинство стран, являющихся членами НБР, выступают за выдачу займов в национальных валютах". По словам министра, вопрос об увеличении доли национальных валют в операциях банка будет обсуждаться на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа.

Как указал финансовый директор НБР Лесли Маасдорп, доля кредитов в валютах участников объединения может вырасти с 22% до 30% к 2026 году. "Банк будет принимать решение о соотношении валют, в которых будут выдаваться кредиты, исходя из требований стран-участниц", - пояснил Маасдорп.

Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.