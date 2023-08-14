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обновлено 14 августа, 13:16
Колебания курса рубля

ЦБ повысил курс доллара на 15 августа до 101,04 рубля

Стоимость евро составила 110,6847 рубля

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 15 августа 2023 года официальный курс доллара на уровне 101,0399 рубля, что на 2 рубля 83 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 2 рубля 71 копейку, до 110,6847 рубля.

Стоимость юаня повышена на 34 копейки, до 13,8741 рубля.

По данным Московской биржи на 16:06 мск, курс доллара на валютных торгах составлял 101,45 рубля (+2,03%). Евро поднимался до 110,72 рубля (+1,79%), юань - до 13,905 рубля (+1,53%).

В то же время индекс Мосбиржи растет на 1,89% - до 3 215,09 пункта, индекс РТС находится на уровне 998,61 пункта (-0,23%). 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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