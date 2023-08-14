В АКОРТ анонсировали обсуждение возможного повышения цен на майонез

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отметил, что порядок уведомления о пересмотре цен включен в договоры между поставщиками и торговыми сетями

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Торговые сети России получают уведомления от поставщиков о необходимости пересмотра цен на майонез, но параметры возможного повышения цен еще будут тщательно обсуждаться, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.

"Сети действительно получают сейчас уведомления от поставщиков о необходимости пересмотра цен на майонез, но параметры возможного повышения цен еще будут тщательно обсуждаться. Текущие объемы поставок и складские запасы полностью удовлетворяют спрос на этот продукт, представленный в широком ценовом диапазоне на полках федерального ретейла", - сказал Караваев.

Он также отметил, что порядок уведомления о пересмотре цен включен в договоры между поставщиками и торговыми сетями. По словам главы ассоциации, диалог по формированию цены будущих поставок ведется на системной основе.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов. По данным аналитиков, потребление продукта в России стабильно, и подорожание в среднем на 10% не несет рисков для спроса.

В свою очередь в пресс-службе Минсельхоза РФ, комментируя информацию о планах производителей проиндексировать цены на майонез, отметили, что цены производителей на основной ингредиент для изготовления майонеза - подсолнечное масло - сейчас существенно ниже, чем годом ранее.