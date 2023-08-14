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Бета-версия "VK Видео" стала доступна на iOS

Полноформатный запуск запланирован на осень

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Бета-версия приложения "VK Видео" стала доступна для владельцев устройств на платформе iOS, полноформатный запуск запланирован на осень 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети "ВКонтакте".

"Бета-версия "VK Видео" стала доступна на iOS. Ранее приложение было представлено на платформах Google Play и RuStore пользователям устройств на Android", - отметили в пресс-службе.

В мобильном приложении доступен просмотр видео, функциональность и рекомендательные алгоритмы будут совершенствоваться, пояснили в пресс-службе соцсети. 

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