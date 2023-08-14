Профсоюзы призвали отменить мораторий на плановые проверки бизнеса

В Федерации независимых профсоюзов России отметили увеличение числа обращений сотрудников из-за снижения госконтроля

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призывает восстановить строгий государственный контроль за соблюдением безопасных условий труда, для этого нужно отменить мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Профсоюзы отмечают увеличение числа обращений сотрудников из-за снижения госконтроля, сообщается на сайте организации.

В 2022 году был введен мораторий на проведение плановых проверок малого и среднего бизнеса.

"ФНПР настаивает на необходимости отмены моратория на проверки бизнеса и возвращения к строгому государственному надзору, который будет защищать интересы работников и обеспечивать соблюдение законодательства в области охраны труда", - говорится в сообщении.

ФНПР отмечает увеличение числа обращений от работников из-за снижения государственного контроля. "Несмотря на то что в трудовом законодательстве закреплены нормы по охране труда, отсутствие строгого контроля делает эти требования неэффективными. Понимая свою безнаказанность, некоторые работодатели не обеспечивают достойные условия труда", - уточнили в ФНПР.

Отмечается, что организации малого и среднего бизнеса смогли практически полностью выйти из-под надзора Роструда благодаря введению рискориентированного подхода к госконтролю в области охраны труда. Поэтому ухудшаются условия труда на производстве.

По мнению ФНПР, это связано с политикой снижения регуляторной нагрузки на бизнес и уменьшением госнадзора за охраной труда, а также отсутствием инструментов мотивации работодателей по улучшению условий труда работников. Как уточнили в организации, даже если работник обратится с жалобой о нарушениях, она может быть рассмотрена слишком поздно.