Сангтудинская ГЭС-1 стала крупнейшим в Таджикистане должником по налогам

Задолженность предприятия составила $8,6 млн

ДУШАНБЕ, 14 августа. /ТАСС/. Совместное предприятие "Сангтудинская ГЭС-1", 75% в котором принадлежит России, а 25% - Таджикистану, по итогам первого полугодия имеет крупнейшую в республике налоговую задолженность. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Налогового комитета при правительстве Таджикистана Нусратулло Давлатзода.

"Сангтудинская ГЭС - 94 млн сомони ($8,6 млн)", - сказал он.

Вместе с тем в июле 2023 года компания сообщала, что задолженность таджикистанского энергохолдинга "Барки точик" перед ГЭС достигла 2,71 млрд сомони ($246,8 млн).

Давлатзода добавил, что на втором месте среди должников находится горнодобывающая компания "Талко ресурс", объем ее долга составляет 39 млн сомони ($3,6 млн), китайская горнодобывающая компания "ТВЕА" должна 36,5 млн сомони ($3,32 млн), ОАО "Рогунская ГЭС" - 33,3 млн сомони ($3 млн), компания "Таджиктелеком" - 31,5 млн сомони ($2,86 млн).

Объем налоговой задолженности в республике по итогам первого полугодия составил 764,3 млн сомони ($69,6 млн), за этот период он увеличился на 36,2 млн сомони ($3,3 млн).