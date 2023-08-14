Белорусский рубль ослаб к доллару почти на 2% по итогам торгов

При этом он укрепился к российскому рублю

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Вторую неделю августа курс доллара в Белоруссии показывает значительный рост, в понедельник белорусский рубль вновь заметно ослаб по отношению к доллару и китайскому юаню, однако укрепился к российскому рублю. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ).

Согласно данным биржи, курс доллара относительно белорусского рубля вырос на 1,93% (6,18 копейки) и по итогам торгов составил 3,2651 белорусских рубля за $1. Курс китайского юаня повысился на 1,43% до 4,4915 белорусских рублей за 10 юаней. Курс российского рубля снизился на 1,15% и составил 3,2390 белорусских рубля за 100 российских рублей. По евро на торгах не было совершено ни одной сделки.

По данным экспертов, в августе доллар стал дороже на белорусском валютном рынке на 5,57%. Однако они не исключают, что к концу недели возможен "разворот" от роста курса доллара.