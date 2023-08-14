14 августа, 13:26

Суд в Москве оштрафовал "Мегафон" на 1 млн рублей за неправильную маркировку фильма с ЛГБТ

В Тверском суде отметили, что протокол был составлен из-за отсутствия маркировки "18+"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей оператора "Мегафон" за показ фильма с демонстрацией ЛГБТ без соответствующей маркировки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"ПАО "Мегафон" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей", - сказала представитель суда.

В суде добавили, что протокол был составлен из-за отсутствия маркировки "18+" на одном из фильмов, содержащих ЛГБТ-сцены.

Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол" появилась в кодексе в конце 2022 года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 млн рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация