РЖД с начала года оснастили более 200 вокзалов автоматическими камерами хранения

В холдинге добавили, что в 2023 году посетители более 2,2 млн раз арендовали ячейки хранения

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) с начала 2023 года оборудовали свыше 200 вокзалов в России автоматическими камерами хранения, сообщила пресс-служба компании.

"Более 200 вокзалов оснастили автоматическими камерами хранения с начала года. Теперь этот современный технологичный сервис доступен для пассажиров на 336 вокзальных комплексах", - говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что в 2023 году посетители более 2,2 млн раз арендовали ячейки хранения, оставляя багаж в среднем на пять часов.