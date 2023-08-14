Белоруссия и Томская область договорились развивать сотрудничество до 2027 года

Речь идет о совместной работе в области промышленности, сельского и лесного хозяйства, здравоохранения, науки и других

ТОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Томская область и Белоруссия договорились в 2024-2026 годы сотрудничать в разных сферах, а также создавать благоприятные условия для внешнеэкономической деятельности. Соответствующую дорожную карту подписали в понедельник губернатор Томской области Владимир Мазур и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык, сообщили в обладминистрации.

"За последние три года мы много сделали вместе в сфере сельского, лесного хозяйства и пищевой промышленности. Безусловно, будем наращивать темп в этой работе, однако в следующие три года предлагаю сделать упор на сотрудничестве в научно-технологической сфере и промышленной кооперации", - приводятся в сообщении слова Мазура.

Глава региона и профильный белорусский министр подписали дорожную карту по развитию сотрудничества на 2024-2026 годы в понедельник в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Согласно документу, региону и республике предстоит формировать благоприятные институциональные условия для внешнеэкономической деятельности, сотрудничать в области промышленности, сельского и лесного хозяйства, здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики, а также в области устойчивого природопользования, охраны окружающей среды и переработки отходов.

"Среди совместных проектов - экспорт белорусской грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники и оборудования, участие ОАО "Могилевлифтмаш" в поставках лифтового оборудования, в том числе для учреждений здравоохранения, экспорт и импорт продовольствия, сельскохозяйственного сырья, а также продукции, используемой для кормления животных, белорусские стажировки томских ягодоводов, льноводов, пчеловодов.